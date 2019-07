PJ apreende meia tonelada de cocaína transportada de veleiro para os Açores

A Polícia Judiciária aprrendeu uma elevada quantidade de placas de cocaína, com o peso bruto aproximado de 500 quilos, no âmbito da operação "Tiphon", informou esta sexta-feira em comunicado.

No âmbito da investigação, foi detetada "uma embarcação de recreio do tipo veleiro suspeita de estar a ser utilizada no transporte de cocaína, entre a América do Sul e a Europa".

"A embarcação em causa, com bandeira de país estrangeiro, entrou na baía da Praia da Vitória, ilha Terceira, onde veio a ser intercetada e alvo de busca, em cumprimento de mandado judicial.", revelou a PJ.

No interior do veleiro foi ainda encontrada uma pistola e foram recolhidos outros elementos com relevo para a prova.

Rui Caria

A PJ deteve ainda dois homens de nacionalidades estrangeiras, com 41 e 53 anos.