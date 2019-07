A situação prende-se com a reposição do areal, em plena época alta. A obra do Ministério do Ambiente, era para ter sido feita em maio, mas acabou por ser adiada, por falta de um visto do Tribunal de Contas.

A operação vai custar 6,3 milhões euros. Parte da verba é suportada por fundos comunitários. O prazo previsto é de 30 dias, mas a reposição de areias pode prolongar-se para setembro.