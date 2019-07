Duas carteiristas apanhadas em flagrante delito em Lisboa

A PSP apanhou em flagrante delito duas pessoas suspeitas de furtos de carteiras nas carreiras 15 e 28, elétricos muito procurados pelos turistas em Lisboa.

As suspeitas, ambas do sexo feminino, estão indiciadas por seis furtos qualificados, realizados em apenas uma semana, sempre dentro dos elétricos, mas as autoridades acreditam que podem ser as autoras de outros crimes semelhantes e continuam a investigações.

Presentes a tribunal, ficou decidido que as suspeitas aguardam julgamento em liberdade. Têm de se apresentar periodicamente à PSP e estão proibidas de andar nas carreiras 15 e 28 dos elétricos da Carris, mas nada as impede de frequentar outras carreiras.