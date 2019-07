Marcelo esclarece que ainda não há data para visita de Trump a Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa chegou este sábado a França para as comemorações do Dia da Bastilha, que decorrem no domingo.

O Presidente da República vai assistir ao desfile militar em Paris a convite de Emmanuel Macron. Uma marcha histórica, que marca dos 230 anos da tomada da Bastilha e onde se prevê a presença de militares portugueses.

Uma data que é este ano dedicada à Iniciativa Europeia de Intervenção, uma força coordenada por França e que reúne 10 países europeus. O objetivo é desenvolver uma força de intervenção militar partilhada. Foram por isso convidados mais oito chefes de Estado de países europeus.

À chegada a Paris, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado, ainda não há data para a visita de Donald Trump a Portugal.