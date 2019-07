Autoridades investigam morte de homem numa praia de Alcochete

As autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte de um homem de 59 anos cujo corpo foi encontrado hoje na praia do Samouco, no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, revelou fonte da Autoridade Marítima Nacional.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o corpo do homem foi encontrado, ao início da manhã, por uma pessoa que passava perto do local, referindo que as investigações estão a cargo da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à Lusa que o alerta foi dado às 09:25 e que o corpo foi recolhido pelos bombeiros e, posteriormente, transportado para a morgue do Hospital do Barreiro.

Estiveram no local elementos da Polícia Judiciária, Polícia Marítima, GNR, Bombeiros de Alcochete e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 28 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação.

