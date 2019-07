Vários vídeos publicados no Facebook mostram o caos e o desespero de centenas de pessoas que aguardavam no Terreiro do Paço para embarcar.

Várias ligações da Soflusa foram canceladas pelas 23h30.

Os utentes dizem que um navio chegou a atracar, mas os torniquetes não abriram.

A multidão terá invadido a rampa de acesso e o navio terá saído do cais sem nenhum passageiro.

O jornal Diário do Distrito escreve que o barco voltou para levar utentes ao Barreiro, já depois da intervenção da Polícia.