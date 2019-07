Acidente com nove veículos no IC19 faz 5 feridos e condiciona o trânsito

Uma colisão entre nove veículos no Itinerário Complementar 19 (IC19), no sentido Lisboa-Sintra, provocou hoje à tarde cinco feridos, na zona do Cacém, encontrando-se o trânsito a circular condicionado, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, os feridos ainda estão a ser assistidos no local, não sendo possível, para já, indicar a gravidade dos ferimentos.

Fonte do INEM indicou à Lusa que do acidente resultaram quatro feridos ligeiros, dois transportados para o Hospital de Santa Maria e um para o Hospital Amadora-Sintra. A mesma fonte não dispunha ainda, cerca das 17:35, de informação sobre a unidade de saúde para a qual foi transportado o outro ferido.

O alerta para a colisão foi dado às 16:27.

O trânsito naquela zona do IC19 encontra-se "condicionado", já que duas vias estão "obstruídas".

No local encontram-se 17 operacionais, apoiados por oito veículos.

Com Lusa