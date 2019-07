BE diz que investimento nos serviços públicos não compensou deterioração dos anos de crise

O Bloco de Esquerda reafirma que quer acabar com as Parcerias Público-Privadas na saúde. Na apresentação das propostas do partido para a saúde e a educação, Catarina Martins avisou que o investimento em serviços públicos ainda não compensou a deterioração dos anos da crise.