Costa fala de consenso na nova Lei de Bases da Saúde

António Costa diz que ainda se vai debater haver mais ou menos privados na nova Lei de Bases da Saúde.

A lei aprovada com os partidos da esquerda tem permitido várias interpretações sobre a participação dos privados na gestão do setor público.

O primeiro-ministro preferiu sublinhar o consenso no dia em que inaugurou a centésima Unidade de Saúde Familiar, a meta prometida pelo governo. Dois ex-ministros da Saúde do PS, Ana Jorge e Correia de Campos, estiveram na inauguração no Bombarral.

A ministra da saúde, Marta Temido garante que até ao fim da legislatura muitos portugueses vão passar a ter médico de família.