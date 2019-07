Acidentes com tratores agrícolas fizeram 29 mortos nos primeiros seis meses do ano

No primeiro semestre do ano, 29 pessoas morreram e 50 ficaram gravemente feridas em acidentes com tratores agrícolas.

Embora haja um ligeiro decréscimo em relação ao mesmo período do ano passado, o certo é que o número de acidentes aumentou mais de 10% e a quantidade de feridos graves quase duplicou.

O distrito de Bragança lidera em número de vítimas mortais à média de uma por mês.