Circulação restabelecida na Linha Azul do Metro de Lisboa

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi hoje retomada às 10:42, após uma avaria na sinalização que levou a uma interrupção parcial da mesma durante quase uma hora, disse à agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, o troço da linha entre as Laranjeiras e do Marquês de Pombal esteve interrompido desde as 09:54, estendendo-se depois até à estação da Avenida.

À Lusa, a fonte também anotou que a restante linha esteve sempre em funcionamento, indicando que agora existem apenas perturbações que têm levado a atrasos nas viagens.

Segundo o sítio da Internet do Metro de Lisboa, os atrasos na circulação ascendem a seis minutos.

A linha Azul do metro liga as estações da Reboleira e Santa Apolónia.



Lusa