A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se interrompida entre as estações das Laranjeiras e do Marquês de Pombal desde as 09:54 de hoje, devido a uma avaria na sinalização, disse à agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, a avaria verificou-se às 09:35 entre as duas estações, não havendo previsão para que a circulação seja retomada.

A linha Azul do metro liga as estações da Reboleira e Santa Apolónia.

Lusa