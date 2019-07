Queda em cascata no Gerês provoca um ferido

Uma pessoa ficou esta quinta-feia ferida depois de cair esta numa cascata no Gerês, Terras de Bouro, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 18:10, tendo a queda ocorrido na cascata da Rajada, em Vilar de Veiga.

A fonte acrescentou que se trata de um local "bastante sinuoso, de difícil acesso", mas as organizações de socorro já chegaram à vítima e estão a prestar-lhe assistência.

No local, estão os bombeiros e o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, num total de 12 homens apoiados por quatro viaturas.

Ainda no início desta semana, na sequência de mais uma ocorrência do género, o GIPS apelou, através de uma publicação no Facebook, para que os visitantes "não se deixem deslumbrar pela beleza natural" das cascatas no Gerês.

"Os acidentes nestas cascatas têm sido frequentes e têm feito vítimas muito graves e mortais", sublinhava, alertando para o "perigo de escorregar".

