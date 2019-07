Uma frente ativa no fogo em Tabuaço

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Tabuaço continua ativo, mas com menos uma frente ativa, numa zona de escarpa, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O incêndio tem uma frente ativa numa zona de difícil acesso, numa escarpa. Não há povoações nem pessoas em risco", adiantou a mesma fonte.

Segundo a página da Proteção Civl, o combate ao incêndio foi reforçado durante a manhã com meios aéreos.

O incêndio em mato teve início às 15:20 de quarta-feira, na localidade de Vale de Figueira, na freguesia de Chavães, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu, e teve duas frentes ativas.

Às 06:30 estavam no local estavam 217 operacionais, com o apoio de 68 meios terrestres. Às 10:00 já estavam no combate 7 meios aéreos.

Lusa