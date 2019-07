Linha Azul do Metro de Lisboa volta a estar interrompida devido a avaria na sinalização

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações das Laranjeiras e Avenida desde as 10:52 de hoje, devido a uma avaria na sinalização, segundo a empresa.

De acordo com informação disponível na página da Internet do Metropolitano de Lisboa, a avaria na sinalização ocorreu às 10:52, não havendo previsão para que a circulação seja retomada.

Já na quinta-feira esta linha esteve interrompida devido a uma avaria na sinalização.

A linha Azul do metro liga as estações da Reboleira e Santa Apolónia.