O PSD anunciou esta sexta-feira que vai votar contra a lei do lóbi. Depois do veto do Presidente da República, os sociais-democratas acusam o PS e o CDS de quererem fazer uma lei à pressa.

O diploma tinha sido aprovado em votação final global no dia 7 de junho com votos favoráveis de PS e CDS-PP, com a abstenção do PSD e votos contra de BE, PCP, PEV, PAN e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.