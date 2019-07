BE quer que autarquia da Amadora pare demolição da Quinta da Lage

O Bloco de Esquerda quer que as famílias mais pobres tenham direito a um consumo mínimo de energia sem pagar, durante o inverso.

A proposta consta no programa eleitoral do partido e foi apresentada durante uma visita à Quinta da Lage, na Amadora. Catarina Martins desafiou a autarquia a parar a demolição do bairro.