Cristas critica lei de bases da Saúde e lamenta rejeição da lei do lóbi

A Líder do CDS-PP lamentou que a Assembleia da República tenha rejeitado as alterações à chamada lei do lóbi, considerando que "ainda não é desta" que existirá transparência entre interesses privados e a governação.

Assunção Cristas acusou ainda a esquerda de ter aprovado uma uma lei de bases da saúde que exclui os setores social e privado.