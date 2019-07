Descobrir as rotas do Alentejo

Os últimos dados do INE mostram que o turismo no Alentejo continua a crescer. Só este ano aumentou cerca de 13%, o melhor número por regiões.

Martim Cabral partiu à descoberta das novas rotas turísticas do Alentejo, que tem 38 candidaturas ao prémio nacional de turismo, uma iniciativa da SIC Notícias, do Expresso e do BPI.