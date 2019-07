Incêndios em Castelo Branco mobilizam cerca de 500 operacionais

Vários incêndios deflagraram este sábado, no distrito de Castelo Branco, mobilizando mais de 500 operacionais e 17 meios aéreos. Há três aldeias em risco no concelho de Vila de Rei.

Às 19:30, os incêndios em Vila de Rei mobilizavam 277 operacionais, apoiados por 81 veículos e quatro meios aéreos. Já na Sertã, estavam 235 operacionais, 66 veículos e nove meios aéreos.

O repórter da SIC Nélson Mateus esteve em Vila de Rei, onde deu conta que a situação é "muito complexa", porque os incêndios estão muito perto uns dos outros.

As imagens captadas no centro de Vila de Rei mostram uma enorme coluna de fumo.

A agência Lusa contactou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, questionando sobre a tipologia dos incêndios e a eventual existência de povoações em risco, mas não obteve resposta.

D.R.

As zonas onde eclodiram os dois incêndios ficam relativamente próximas uma da outra, já que a povoação de Rolã, no município da Sertã, dista cerca de seis quilómetros em linha reta de Fundada, em Vila de Rei, concelho localizado a sul e vizinho do da Sertã.

Praia fluvial em Vila de Rei evacuada por precaução

Segundo a Lusa, a praia fluvial do Bostelim, em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, foi evacuada por precaução.

O vice-presidente do Município de Vila de Rei, Paulo César, explicou à agência que o facto de várias autocaravanas utilizarem aquele local, poderia criar uma situação de pânico numa eventual necessidade de operações mais intensivas naquele local.