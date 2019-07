Incêndios em Castelo Branco mobilizam mais de 500 operacionais

Vários incêndios deflagraram este sábado, no distrito de Castelo Branco, mobilizando mais de 500 operacionais e 17 meios aéreos. Há três aldeias em risco no concelho de Vila de Rei.

Quatro bombeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, no combate aos incêndios, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Às 19:46, os incêndios em Vila de Rei mobilizavam 294 operacionais, apoiados por 87 veículos e quatro meios aéreos. Já na Sertã, estavam 247 operacionais, 71 veículos e nove meios aéreos.

A repórter da SIC Madalena Ferreira esteve na Sertã, onde deu conta que o incêndio que obrigou à evacuação da praia do Bostelim, em Vila de Rei, continua a progredir e a apanhar localidades muito próximas, como as aldeias de Monte Novo, Cabeça do Poço e Chão da Telha.

"Temos o fogo dentro de casa não tarda"

Uma das moradoras de Chão da Telha, Maria João Caldeira, criticou a falta de bombeiros e meios aéreos, e lembrou o incêndio de 2003 naquela zona.

O repórter da SIC Nélson Mateus esteve em Vila de Rei, onde deu conta que a situação é "muito complexa", porque os incêndios estão muito perto uns dos outros.

As imagens captadas no centro de Vila de Rei mostram uma enorme coluna de fumo.

Praia fluvial em Vila de Rei evacuada por precaução

Segundo a Lusa, a praia fluvial do Bostelim, em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, foi evacuada por precaução.

O vice-presidente do Município de Vila de Rei, Paulo César, explicou à agência que o facto de várias autocaravanas utilizarem aquele local, poderia criar uma situação de pânico numa eventual necessidade de operações mais intensivas naquele local.

