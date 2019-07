Independentemente dos resultados das Legislativas, os portugueses assumem que gostariam de ter um governo formado por mais do que um partido.

E se entre simpatizantes do PSD, preferem governar com o PS do que com o CDS, o eleitorado mais da ala do PS, revela gostar mais do Bloco de Esquerda e não da CDU.

É o que mostra a sondagem realizada pelo ICS e pelo ISCTE para a SIC e o Expresso.