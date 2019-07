Deputado do PSD denuncia que 6 helicópteros Kamov estão parados no norte do país

O deputado do PSD, Duarte Marques, denunciou este domingo, na SIC Notícias, que seis helicópteros Kamov - três ligeiros e três pesados - estão parados num heliporto, no norte do país.

Em causa estão os helicópteros que o Governo alugou para substituir outros. O social-democrata acusa o Governo de "má gestão" e diz que a situação é uma "vergonha".

Duarte Marques garante que um dos helicópteros devia estar a funcionar desde 1 de julho em Ferreira de Zêzere, a cerca 18 quilómetros de Vila de Rei, um dos concelhos mais afetados pelos incêndios deste fim de semana no centro do país.

O deputado diz ainda que os três Kamov pesados parados são as "joias da coroa" do combate aos incêndios e, se estivessem a funcionar, a situação teria sido diferente no distrito de Castelo Branco.