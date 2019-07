Encontrados artefactos explosivos em várias zonas de Vila de Rei

As autoridades encontraram artefactos explosivos em várias zonas do concelho de Vila de Rei, em Castelo Branco, que está a ser atingido desde sábado por vários incêndios.

As imagens chegaram à SIC através de fonte oficial e fazem aumentar as suspeitas de mão criminosa nos incêndios que estão a atingir a região centro do país.

SIC

As suspeitas de fogo posto já tinham sido levantadas pelo autarca da Sertã e pelo próprio ministro da Administração Interna, que salientou ser "uma estranheza" terem deflagrado cinco incêndios numa hora.

Os incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco e que se propagaram a Mação causaram 20 feridos, um deles com gravidade.

Em declarações este domingo aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu conta de oito bombeiros e de 12 civis feridos na sequência dos incêndios.