Um incêndio deflagrou este domingo numa zona empresarial próxima de armazéns e de várias casas, em Talaíde, no concelho de Cascais.

O fogo já foi controlado. No local, estiveram perto de 80 operacionais e um meio aéreo a tentar evitar que as chamas atingissem as casas.

Cerca de 10 moradores ajudaram a fazer frente ao incêndio, que chegou a invadir os quintais de algumas moradias, na fronteira entre os concelhos de Cascais e de Sintra.