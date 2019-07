Vinte e nove concelhos do continente estão esta terça-feira em risco máximo de incêndio. Amanhã, as temperaturas deverão subir e com isso aumenta também o risco de incêndio.

Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, diz que as temperaturas máximas mais elevadas para esta quarta-feira deverão rondar os 33ºC e os 38ºC.