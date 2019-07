Sete escolas privadas do Ensino Superior vão encerrar

Sete escolas privadas foram chumbadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e vão ter de fechar. São escolas do ensino politécnico, 5 de Lisboa e as outras 2, de Arcozelo e Maia.

Os atuais alunos vão poder concluír os estudos nos próprios estabelecimentos ou em outros dos politécnicos de Lisboa e Setúbal.