Zero quer acabar com óleo de palma nos biocombustíveis vendidos em Portugal em 2020

O uso de óleo de palma em combustíveis usados em Portugal disparou desde o ano passado, lamentou hoje a associação Zero, que quer acabar durante 2020 com o recurso a um material que fomenta a destruição de florestas.

Quase 90% do óleo de palma que Portugal importa vem de países como a Indonésia e a Malásia, onde a produção de óleo de palma - mais barata do que a colza ou a soja - é responsável pela desflorestação, drenagem de turfeiras e ameaça espécies como o orangotango ou o elefante pigmeu.

"É fundamental que o atual Governo e os diferentes partidos políticos candidatos às próximas eleições legislativas se comprometam" com o "abandono até ao final de 2020 da utilização do óleo de palma para a produção de biocombustíveis e como elemento incorporado no gasóleo comercializado em Portugal", defende a Zero.