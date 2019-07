"Aparentemente, trata-se de uma substância explosiva"

Uma substância explosiva foi detetada esta quinta-feira em Coina, em Setúbal, perto de um caixote do lixo. O capitão da GNR no local diz que não se trata de um engenho ou aparelho criado com o objetivo de criar um explosão, mas sim de uma substância ainda não identificada.

A equipa de desativação de explosivos optou por efetuar uma explosão controlada. A mesma substância foi encontrada num segundo local, a cerca de 500 a 600 metros, e vários elementos estão a patrulhar a zona de modo a averiguar se outros locais podem estar contaminados com o memso material.