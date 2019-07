Avião de combate a incêndios sofre acidente em Tavira

Um avião de combate a incêndios sofreu esta quinta-feira um acidente quando efetuava uma manobra de "scooping" na barragem de Beliche, no concelho de Tavira, distrito de Faro.

O alerta foi dado às 18h40, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma a identificar a localização do acidente. O piloto, único ocupante, saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais.

O aparelho participava nas operações de combate a um incêndio na localidade de Cachopo, na serra de Tavira. As chamas estão a ser combatidas por cerca de 150 bombeiros e seis meios aéreos.

Em 2012, a zona foi palco de um grande incêndio.

As causas do acidente vão ser apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves.