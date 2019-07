Engenhos explosivos encontrados em Coina, Setúbal

Vários engenhos explosivos foram encontrados esta quinta-feira junto a um caixote do lixo em Coina, no concelho do Barreiro, em Setúbal.

O alerta foi dado às 10 horas por um morador da zona. A partulha da GNR dirigiu-se ao local e foi chamada uma equipa de desativação de explosivos, que encontrou material explosivo e, neste momento, estão a tentar identificar o que poderá ser.

Por precaução, uma retroescavadora da Câmara Municipal já abriu um buraco para enterrar e fazer explodir o material encontrado.