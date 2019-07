Livro de João Miguel Tavares reúne discursos deste ano no Dia de Portugal

Presidente da Républica anunciou esta quarta-feira que o arcebispo José Tolentino Mendonça vai presidir às comemoração do 10 de Junho do próximo ano, que decorrerão na Madeira e na África do Sul.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a apresentação do livro "Dêem-nos alguma coisa em que acreditar", do jornalista João Miguel Tavares, que reúne os seus dois discursos nas comemorações deste ano do Dia de Portugal, às quais presidiu.