“Este lenço exposto ao calor derrete e queima a pele”

O comandante dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins considera que o kit de proteção contra o fogo transmite uma falsa sensação de segurança e que a gola em questão, mesmo em temperaturas não muito elevadas, pode derreter e queimar a pele.

Por outro lado, no Primeiro Jornal da SIC desta sexta-feira, o presidente da Associação de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Ribeiro, mostrou-se incomodado com a polémica e solidário com o ministro da Administração Interna e com o Governo, a quem chega a dar os parabéns.