Homem detido em Tábua por crimes de sequestro e violação de mulher de 29 anos

Um homem de 35 anos que estava em liberdade condicional foi detido por alegadamente ter sequestrado e violado uma mulher de 29 anos, na zona de Tábua, informou hoje a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ afirma que o suspeito foi detido no âmbito de "uma investigação relativa ao apuramento das circunstâncias em que ocorreu a prática de um crime de sequestro agravado e de um crime de violação".

A mulher e o presumível agressor tinham-se conhecido através de uma rede social e entre eles "não havia uma relação afetiva", disse à agência Lusa uma fonte policial.

O homem convidou a vítima "a passar uns dias em sua casa", no concelho de Tábua, onde acabou por acontecer "uma história bastante violenta", no início da semana, acrescentou.

Ao aperceberem-se de algo anómalo na casa do lado, alguns vizinhos alertaram a GNR.

No entanto, os agentes "acabaram por ir embora", pois nada ouviram no interior da habitação onde, alegadamente, sob ameaça de uma arma branca, a mulher foi obrigada a manter-se em silêncio, de acordo com o relato da polícia.

Durante a noite, "foi coagida a ter relações sexuais" com o agressor, mas conseguiu mais tarde fugir e pedir ajuda, após ter sido forçada a limpar a casa, incluindo o sangue e outros vestígios da violência a que foi submetida, descreveu ainda a mesma fonte à Lusa.

"Após pedir auxílio na via pública, a vítima foi conduzida ao posto da GNR de Tábua, apresentando lesões que evidenciavam ter sido alvo de violentas agressões físicas", segundo a nota da PJ, que deteve o suspeito na noite de terça para quarta-feira.

O detido tem antecedentes criminais e estava em liberdade condicional, no âmbito de uma pena de prisão relacionada com violência doméstica, por ter agredido uma filha de sete anos.

Na quinta-feira, foi presente a um primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

Lusa