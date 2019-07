"Não me peçam para alinhar em nenhum linchamento de pessoas como Vítor Constâncio"

O presidente da Assembleia da República insurge-se contra a tentativa de linchamento do ex-governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio e recusa a crucificação de pessoas que tiveram responsabilidades na banca no período de crise financeira.

Estas posições foram assumidas por Ferro Rodrigues em entrevista à agência Lusa, depois de questionado sobre os resultados alcançados nesta legislatura com as comissões parlamentares de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD).