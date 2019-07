Reaberta circulação na A2 no sentido norte-sul

A Autoestrada 2 (A2) foi reaberta esta sexta-feira no sentido norte-sul em Messines, no Algarve, e duas das três frentes do incêndio que obrigou à interrupção da circulação estão em fase de rescaldo, disse fonte da Proteção Civil.

O incêndio que deflagrou hoje à tarde na zona de Vale Figueira, concelho de Silves, no distrito de Faro, tinha obrigado ao corte da A2 nos dois sentidos, mas o trânsito já tinha sido, entretanto, reaberto no sentido sul-norte.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, cerca das 18:25, a frente de fogo com maior atividade "está a ceder aos meios de combate". O incêndio está a "evoluir favoravelmente", embora ainda inspire "algumas preocupações", sobretudo devido ao vento forte, acrescentou a mesma fonte.

Cerca das 16:30, várias pessoas foram retiradas "por precaução e segurança" do parque de caravanismo do Paúl, que "estava na linha do incêndio".

O incêndio, que deflagrou na zona de Vale Figueira, em Silves, causou ferimentos num bombeiro, que sofreu queimaduras de segundo grau nos membros superiores quando combatia as chamas e está a ser assistido, acrescentou a mesma fonte.

O fogo obrigou ainda à retirada de uma idosa da sua habitação, na Foz do Ribeiro, mas apenas por precaução, frisou à Lusa a mesma fonte.

No terreno, às 18:25, estavam a participar nas operações de combate ao fogo 263 operacionais, com o apoio de 77 veículos e nove meios aéreos, sendo um de coordenação, disse ainda a fonte do CDOS. Empenhadas nos trabalhos de combate e rescaldo estão ainda 15 máquinas de rasto.

Lusa