IPO acredita que problema no bloco de braquiterapia teve origem no ar condicionado

O bloco da braquiterapia do IPO de Lisboa encerrou temporariamente, depois de duas enfermeiras e uma auxiliar terem ficado com problemas respiratórios quando estavam a preparar a sala. O IPO já mandou fazer análises ao ar do espaço, que tinha estado em obras de manutenção do ar condicionado.

A braquiterapia é uma modalidade de tratamento com radiações, que consiste na colocação das radiações dentro ou próximo do tumor. Pode ser usado no tratamento de vários tumores, mas é muito frequente aplicada nos cancros da próstata e ginecológicos.