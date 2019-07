Iate de um dos homens mais poderosos da Rússia atraca na cidade do Porto

O iate de um dos homens mais poderosos da Rússia atracou este domingo no cais da Ribeira do Porto. O dono é um bilionário da indústria metalúrgica com uma fortuna avaliada em mais de mil milhões de dólares.

O Hermitage deu nas vistas durante o dia de hoje a quem passou pela Ribeira.