Diana Fialho condenada a 24 anos de prisão e Iuri Mata a 23

O Tribunal de Almada condenou a 24 e 23 anos de prisão, respetivamente, Diana Fialho e Iúri Mata, o casal acusado de matar a mãe adotiva da arguida, no Montijo, em setembro de 2018.



Na leitura do acórdão, que decorreu hoje à tarde no Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal, o presidente do coletivo de juízes, Nuno Salpico considerou que não houve "qualquer dúvida" na decisão e que a "prova é exuberante".



Neste sentido, condenou Diana Fialho a 24 anos de prisão por homicídio qualificado e profanação de cadáver, uma pena acrescida em relação ao arguido devido à "frieza" e "desrespeito" mostrado pela mãe adotiva.



No entanto, como ficou provado que o crime foi cometido em coautoria, também aplicou uma pena de 23 anos de prisão a Iúri Mata.



Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), os arguidos "gizaram um plano para matar Amélia Fialho, de 59 anos, e, ao jantar, colocaram fármacos na bebida da vítima que a puseram a dormir", tendo depois desferido "vários golpes utilizando um martelo", que causaram a morte da professora.



Após o homicídio, relata a acusação, os arguidos embrulharam o corpo e colocaram-no na bagageira de um carro, deslocando-se até um terreno agrícola, em Pegões, no Montijo, onde, com recurso a gasolina, "atearam fogo ao cadáver".



Novas provas adiam leitura da sentença



A leitura da sentença tinha sido adiada no dia 19 devido à existência de novas provas no caso, entre as quais um relatório pericial aos computadores dos arguidos.

O julgamento iniciou-se a 4 de junho e ambos os arguidos remeteram-se ao silêncio, enquanto uma inspetora da Polícia Judiciária (PJ), Fátima Mira, afirmou que foi o arguido que ajudou a "fazer o reconhecimento do crime", por se encontrar "arrependido na altura".

Foi a 7 de setembro de 2018 que a filha adotiva e o genro da vítima foram detidos e presentes a tribunal, o qual decretou a medida de coação de prisão preventiva.

A vítima, de 59 anos e professora de Físico-Química na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo, foi encontrada morta a 5 de setembro de 2018, em Pegões, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal.

O Ministério Público tinha pedido pena máxima de 25 anos para Diana Fialho e Iúri Mata.



Os pormenores do assassinato da professora do Montijo

A SIC percorreu os passos do casal que assassinou uma professora no Montijo e mostra-lhe como Diana Fialho e Iuri Mata foram apanhados pela Judiciária de Setúbal.

O crime aconteceu no dia 1 de setembro, mas o funeral só se realizou esta quinta-feira, 13 dias depois.

Amiga da professora diz que os problemas começaram após o namoro da filha

Uma colega e amiga da professora assassinada no Montijo disse que os problemas com a filha adotiva da vítima iniciaram-se quando Diana Fialho começou a namorar com Iúri Mata.

"No início, quando a menina veio para casa via-as muito felizes, tinham uma cadela e adoravam-na. Quando a Diana começou a namorar com o Iúri, do que tenho conhecimento, foi quando começaram os problemas", testemunhou Maria de Sousa, na segunda sessão do julgamento, no Tribunal de Almada.

Como a Polícia Judiciária "desvendou" a morte da professora do Montijo

O crime do Montijo que deixou o País em choque foi resolvido pela Polícia Judiciária em menos de dois dias.

A PJ reuniu provas em casa da professora, descobriu sangue no carro, analisou imagens de videovigilância e até viu as pesquisas na internet feitas pelo casal que andou à procura de sites sobre a melhor forma de matar alguém sem deixar pistas.