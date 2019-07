Dominado fogo na Covilhã que obrigou a retirar jovens de acampamento

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no concelho da Covilhã, e que obrigou a retirar cerca de 60 jovens de um acampamento, foi dado como dominado às 20:39, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"No terreno mantêm-se 116 operacionais, auxiliados por 37 veículos", acrescentou a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, explicou que os jovens que estavam a acampar na Quinta do Rio e que foram retirados do local por precaução ficam a pernoitar no pavilhão gimnodesportivo de uma escola do Teixoso.