Trabalhadores de limpeza do Hospital de S. João em greve por 3,5€ de subsídio de alimentação

Greve de 24 horas está a registar uma adesão "próxima dos 90%" segundo o STAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades diversas e juntou, esta manhã, dezenas de trabalhadores da empresa de serviços de limpeza Clece em serviço no Hospital de São João, no Porto.

Em causa está o subsídio de alimentação que atualmente não vai além dos 1,85 euros.

"Já tinha havido um compromisso para que o subsídio de alimentação aumentasse para 3,5 euros, que não foi efetivado, e os trabalhadores decidiram fazer lutas até que realmente haja um compromisso e uma efetivação de um aumento subsídio alimentação", disse Vivalda Silva.

A dirigente do STAD admitiu, contudo, que a luta das trabalhadoras que fazem todo o serviço de limpezas no Hospital de São João possa terminar, uma vez que o caderno de encargos do concurso que está a decorrer para seleção da empresa prestadora do serviço "já prevê esse aumento".

"A informação que temos é que no novo concurso o caderno de encargos já prevê esse aumento de subsídio de alimentação. Temos uma informação verbal de que isso está a acontecer. O concurso está a decorrer, vamos ver", sublinhou.

A dirigente do STAD considerou que, "se o caderno de encargos prevê esse aumento, é porque o hospital está na disposição de dar esse dinheiro à empresa que ganhar o concurso, para que o subsídio de alimentação seja aumentado".

"Se isso acontecer, claro que as trabalhadoras não vão continuar a fazer greve. Elas não querem fazer greve, elas só querem um subsídio de alimentação que seja mais digno, porque realmente 1,85 euros não é nada", frisou.

Reivindicam também que o subsídio de alimentação seja pago pelos dias efetivamente trabalhados, porque "a empresa não paga o subsídio de alimentação aos funcionários que trabalham ao sábado", explicou Vivalda Silva.

Segundo a dirigente do STAD, trabalham no serviço de limpeza do Hospital de São João um total de "220 trabalhadores, mas diariamente estão ao serviço cerca de 100".

O sindicato está a negociar o contrato coletivo de trabalho para o setor propondo o aumento do subsídio de alimentação para cinco euros.