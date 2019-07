A proposta de Rui Rio para as listas do PSD

O Conselho Nacional do PSD reúne-se esta terça-feira em Guimarães para votar as listas de candidatos a deputados, depois de algumas polémicas relacionadas com exclusões e imposições de nomes pela direção.

A SIC teve acesso à proposta de Rui Rio, numa lista que pode conferir aqui.

Na semana passada, soube-se que a Comissão Política Nacional excluiu das listas de candidatos a deputados do PSD alguns notáveis que tinham sido indicados pelas estruturas distritais, casos da ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque (Setúbal), do antigo líder parlamentar Hugo Soares (Braga) e do vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz (Lisboa).

Apesar de não constar nas listas, Hugo Soares fez questão de marcar presença esta terça-feira no Conselho Nacional. Em declarações à comunicação social, prometeu continuar a lutar para que os sociais-democratas sejam uma alternativa ao PS.