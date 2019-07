Hugo Soares foi ao Conselho Nacional do PSD dizer "olhos nos olhos" o que pensa de Rui Rio

Apesar de não constar nas listas do PSD, Hugo Soares fez questão de marcar presença esta terça-feira no Conselho Nacional do Partido, em Guimarães.

Em declarações à comunicação social, prometeu continuar a lutar para que os sociais-democratas sejam uma alternativa ao PS.