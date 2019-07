Um incêndio obrigou esta terça-feira ao corte do trânsito na Via do Infante no concelho de Tavira, no Algarve. O fogo, que lavrou numa zona de mato, chegou a ter três frentes ativas.

Mais de cem bombeiros combateram as chamas, que estiveram próximas de uma habitação e que impossibilitaram a circulação na A22.

Dezenas de bombeiros permanecem no local em operações de rescaldo.