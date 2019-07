Terceiro incêndio em prédios devolutos no Porto este ano

A Polícia Judiciária deteve o alegado autor do incêndio que destruiu ontem uma casa devoluta em Campanhã, no Porto. O indivíduo de 54 anos está indiciado de ter ateado fogo a um colchão depois de uma discussão com um residente que ocupava a casa.

Os bombeiros tiveram de evacuar o edifício contíguo e duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo.

Este é já o terceiro caso registado este ano na cidade em prédios devolutos.