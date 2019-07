Hospitais de Coimbra reorganizam cuidados de pneumologia

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está a proceder à reorganização dos cuidados hospitalares de pneumologia, operação que estará concluída em setembro, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a administração do CHUC informa que vai existir uma concentração progressiva do internamento no polo principal [Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)] , que "dispõe de apoios multidisciplinares e diferenciados para doentes mais complexos".

"A diminuição de lotação do internamento de pneumologia no Hospital Geral (Covões) será acrescida de lotação nos HUC nesta especialidade, por reorganização interna", sublinha a nota enviada à agência Lusa.

A administração salienta que, desta modificação, prevista para o mês de setembro, "não resulta qualquer alteração da lotação do internamento em geral, nos HUC ou no Hospital Geral, mas simplesmente reorganização de atribuição de camas por especialidades, em função das necessidades registadas".

Em sentido inverso, estão a ser transferidos para o Hospital Geral as áreas de ambulatório da patologia do sono e a consulta de pneumologia geral, que correspondem ao maior volume de doentes (8.000 doentes/ano), no sentido de "descongestionar a pressão sobre os HUC e permitindo uma melhoria no atendimento (maior distância da área de internamento, melhoria de estacionamento e acessibilidade)".

O CHUC refere ainda que está a regularizar a prestação de urgência da especialidade de pneumologia de acordo com legislação em vigor, concentrando-a num único serviço polivalente nos HUC.

"Em termos gerais, o CHUC tem vindo a proceder à reorganização dos serviços clínicos, no sentido de uma melhor adequação da oferta, dando sempre prioridade à qualidade e à segurança do doente", lê-se no comunicado.

Lusa