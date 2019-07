Lista de candidatos a deputados do PSD aprovada com 74% dos votos

O Conselho Nacional do PSD aprovou, esta madrugada, a lista de candidatos para as legislativas de outubro. Apesar da contestação que se fez sentir nas últimas semanas, a proposta da direção do partido conseguiu 74% dos votos. Ainda assim, ouviram-se algumas críticas e o antigo líder parlamentar Hugo Soares, que ficou de fora, lançou um forte ataque ao líder do PSD.