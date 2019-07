Pais dos youtubers da Team Strada saem em defesa do mentor

Os pais dos jovens youtubers do grupo Team Strada saíram em defesa do gestor do grupo, Hugo Strada, que está a ser investigado por suspeitas de comportamentos perigosos.

Em comunicado, dizem que o projeto é digno e que nunca assistiram a abusos ou comportamentos menos próprios por parte do mentor.

O Ministério Público está a investigar as denúncias. O inquérito foi aberto depois de uma denúncia da Comissão de Proteção de Crianças e Menores, sobre a forma como o homem interage com os jovens, menores de idade, num canal na internet.

O caso gerou polémica depois de um beijo entre o homem de 36 anos e um dos youtubers de 17.