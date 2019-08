Os negócios de familiares de governantes com entidades do Estado somam, até agora, cerca de quatro milhões de euros. As contas foram feitas pelo jornal digital ECO. A soma do jornal tem 45 parcelas.

São 45 contratos entre 2016 e 2019 assumidos por familiares de três ministros e de um Secretário de Estado. Na lista estão, para já, os ministros das Infraestruturas, Justiça e Cultura e o Secretário de Estado da Proteção Civil.