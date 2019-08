Vento forte dificulta combate às chamas em Nisa

O vento forte está a dificultar o combate ao incêndio que deflagrou hoje numa área de mato no concelho de Nisa (Portalegre) e que lavra em duas frentes, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O fogo "está a desenvolver-se rapidamente devido ao vento", afirmou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, frisando que os operacionais estão a contar com a diminuição da intensidade do vento nas próximas horas para dominar as chamas.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio está a lavrar em duas frentes em zonas de mato e pasto na freguesia de Tolosa, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

O combate às chamas mobilizava, cerca das 18:00, um total de 256 operacionais, auxiliados por 66 viaturas e sete meios aéreos, referiu a fonte, indicando não haver habitações em perigo, nem registo de danos pessoais.

O alerta para o incêndio foi dado por volta das 14:30.

